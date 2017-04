Prepare o lencinho: ‘Anastasia’ se tornou um musical na Broadway

Só de assistir ao trailer do mais recente musical da Broadway, é possível que lágrimas brotem em seus olhos. “Por que?”, você se pergunta, e nós logo respondemos: na última segunda-feira (24), estreou nada mais, nada menos do que “Anastasia – The Musical“, adaptação de um dos clássicos mais amados de nossas infâncias. Não é maravilhoso?

Com projeções fantasmagóricas que remetem diretamente ao filme, eles adaptaram muito bem a cena de “Foi no mês de dezembro“, por exemplo – e nós temos certeza que, quando você ouvir no vídeo abaixo os primeiros versos da música (mesmo que em inglês), vai se emocionar e começar a cantar junto.

O desenho animado original é da Fox (apesar de muitos terem na época acreditado se tratar, como acontecia com todos os outros clássicos infantis, de uma criação da Disney), e foi lançado em 1997.

Os compositores das canções do filme, Stephen Flaherty e Lynn Ahrens, foram responsáveis também pelas músicas apresentadas agora, nesta nova versão. Além delas, também novos números compõem o musical, que, de acordo com a revista norte-americana Variety, é uma ótima pedida para mulheres e meninas à procura de inspiração feminina em musicais.

Já pode começar a sonhar com a chegada dessa maravilha no Brasil?