Saiu o primeiro trailer de ‘Extraordinário’ e ele é emocionante

A adaptação cinematográfica do livro Extraordinário, de R. J. Palacio, acaba de ganhar o seu primeiro trailer – e ele é realmente emocionante. Com um elenco estrelado, o filme conta com Jacob Trembley, Julia Roberts e Owen Wilson no time de protagonistas, além da atuação da brasileira Sônia Braga.

Auggie Pullman (Jacob Trembley) é um garoto de dez anos que nasceu com uma síndrome genética que o deixou com deformidades faciais. Agora, ele está prestes a frequentar a escola pela primeira vez. Enquanto ele sonha em ser tratado da mesma forma que as outras crianças, ele acaba enfrentando o preconceito de frente, sempre com o apoio de seus pais, Isabel (Julia Roberts) e Nate (Owen Wilson).

Com direção de Stephen Chbosky (de As Vantagens de Ser Invisível), o filme tem previsão para chegar às telonas brasileiras no dia 23 de novembro.

Veja mais: 14 séries inspiradas em livros para você assistir na Netflix

No Twitter, os usuários mostraram que estão ansiosos pela estreia do filme, já que o lançamento do trailer se tornou um dos assuntos mais comentados da tarde desta quarta-feira (24).

eu to muito emocionado com o trailer de extraordinário, até que enfim uma adaptação fiel ao livro pic.twitter.com/bbaZAoXx9z — no one ESTUDANDO;;; (@letsebastian) May 24, 2017

Minha reação ao assistir o trailer de Extraordinário 😍@intrinseca pic.twitter.com/U0PYOau7NP — Livroterapias (@Livroterapias) May 24, 2017

o trailer de extraordinário me deixou destruída esse filme tem tudo pra ser o melhor filme do ano pic.twitter.com/Nj3V8qjsIi — flávia BAD LIAR (@faultsmg) May 24, 2017

esperei anos pra sair esse trailer de extraordinário ta muito lindo ja to chorando pic.twitter.com/bhMgDl7DZy — ana (@dpsdocafe) May 24, 2017

Prepare o lencinho e confira o trailer oficial (em inglês)!