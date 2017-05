Projeto capacita refugiados para serem professores de idiomas

Quem mora em grandes cidades brasileiras já vem notando, há alguns anos, que o número de refugiados é cada vez maior. O país representa a esperança de dias melhores, mas essas pessoas encontram por aqui a barreira da língua, a escassez de empregos e algo ainda pior: o preconceito.

Pensando nessa triste realidade, surgiu em São Paulo o Abraço Cultural, uma escola de idiomas cuja proposta é dar oportunidade de emprego a refugiados. Tudo começou através do Atados, uma plataforma que conecta ONGs e pessoas interessadas em fazer trabalho voluntário. Há anos, o Atados vem chamando a atenção para a causa dos refugiados e, em 2014, promoveu a 1ª Copa do Mundo dos Refugiados – evento realizado na época da Copa do Mundo.

“Começamos a notar que havia muita gente a fim de participar de mais ações com refugiados e também percebemos que tem refugiados, como por exemplo do Haiti, que falam francês, inglês, espanhol, criolo e português. São cinco línguas e, mesmo assim, eles chegam ao Brasil com uma dificuldade grande de se inserir no mercado de trabalho”, conta Daniel Assunção, que fundou o Abraço Cultural junto com o amigo André Cervi.

Pouco menos de um ano depois, em março de 2015, a escola começava a ganhar forma. A ideia inicial era lançar um curso de férias em junho daquele ano, com aulas de francês, espanhol, árabe e inglês. “Na época estava se falando muito sobre os refugiados na mídia, então nós tivemos cerca de 800 inscritos, sendo que a meta inicial era de 40”, relembra Daniel.

O sucesso foi tanto que não havia professores o suficiente para tanta demanda. Só nesse pontapé inicial, foram atendidos 123 alunos, divididos em 12 turmas. Já no segundo semestre de 2015, outras turmas foram abertas e no início de 2016 o Abraço Cultural ganhou também uma sede no Rio de Janeiro. Hoje em dia, a escola conta com cerca de 30 professores, todos refugiados. A maioria deles vem do Haiti, Congo e Síria.

Uma dessas professoras é a haitiana Geneviève Chérubin, que chegou ao Brasil há 2 anos. Em sua terra natal, ela trabalhava como educadora infantil, oficio que continuou exercendo como voluntária depois do terremoto que dizimou seu país, em 2010. Ao chegar em São Paulo, em 2015, ela conheceu o Abraço Cultural através de um amigo que também é professor.

“O projeto mudou bastante coisa na minha vida, pois eu estava sem trabalho e com poucos amigos. Foi a melhor coisa que podia me acontecer. Agora consigo me virar e posso fazer o que gosto: ensinar. Meus alunos são pessoas muito abertas eles são muito interessados em conhecer minha cultura. Fazemos uma troca”, conta a professora.

Para além do idioma, promover essa troca cultural também é umas das principais missões da escola. “As lições das aulas não vão ser sobre a Torre Eiffel, por exemplo. Vão ser sobre uma região do Congo ou do Haiti”, explica Daniel Assunção. Paralelo a isso, uma vez por mês é realizada um grande encontro cultural entre todos os alunos e professores, com dança, música e arte típicas de cada país.

Apesar de ter uma proposta diferente das escolas tradicionais, Daniel frisa que o Abraço Cultural também se preocupa em capacitar os professores e em ter uma grade curricular bem planejada. “Temos uma metodologia própria – focada em conversação e bem ligada a elementos culturais – que é feita por uma equipe pedagógica composta por professoras de grandes escolas. Essa equipe treina os refugiados, prepara o conteúdo didático e alinha com eles o que vai ser dado em sala de aula”.

Atualmente, a escola conta com uma unidade em São Paulo (Pinheiros) e duas no Rio de Janeiro (Tijuca e Botafogo). Para saber sobre valores, endereços e novas turmas, basta acessar o site do Abraço Cultural. Lá também é possível candidatar-se como professor (caso você seja refugiado) e como voluntário.