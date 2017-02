Quem são as 10 atrizes recordistas em indicações ao Oscar?

Que Meryl Streep é a rainha soberana das indicações, isso já não é mais novidade! Mas você sabia que, entre os atores homens, ninguém está nem perto de conseguir 20 indicações? Para se ter uma ideia, dentre todos os intérpretes vivos, Jack Nicholson vem em segundo lugar no ranking, com 12 indicações.

Mas vale lembrar que esse recorde não se estende às outras categorias do Oscar. O rei indiscutível da premiação é Walt Disney, com inacreditáveis 59 nomeações e 22 vitórias. Dentre as mulheres, a lendária figurinista Edith Head impera. Foram 35 indicações e oito estatuetas acumuladas.

Voltando às atrizes, a previsão é de que Jennifer Lawrence chegue ao top 10 em alguns anos. E não é para menos: a bonita tem apenas 26 anos e já conta com quatro nomeações no currículo. Bom, especulações à parte, aí vai a lista das 10 atrizes com mais indicações até hoje:

1. Meryl Streep

Divulgação

Foi indicada 20 vezes e, em 2017, concorre a Melhor Atriz por Florence: Quem é Essa Mulher?. Ao todo, ela venceu ~apenas~ três vezes: como Melhor Atriz Coadjuvante em 1980 (por Kramer vs. Kramer), Melhor Atriz em 1983 (por A Escolha de Sophia) e Melhor Atriz em 2012 (por A Dama de Ferro).

2. Katharine Hepburn

Reprodução / Manhã de Glória

A diva, que faleceu em 2003, teve 12 indicações e levou a estatueta quatro vezes, sempre como Melhor Atriz (e nunca como coadjuvante). Katharine é a intérprete recordista em estatuetas conquistadas! Vale lembrar que nenhum ator do sexo masculino possui quatro Oscars ainda.

3. Bette Davis

Reprodução / Perigosa

Ela possui 11 indicações e duas vitórias, em 1936 e 1939 (pelos filmes Perigosa e Jezebel). Curiosamente, ambas as estatuetas foram compradas em leilões por Steven Spielberg e devolvidas à Academia, afim de protege-las da exploração comercial. Bette faleceu em 1989 e esses leilões ocorreram em 2001 e 2002.

4. Geraldine Page

Reprodução / O Regresso para Bountiful

Ela foi nomeada oito vezes e venceu a estatueta uma única vez, em 1986, pelo filme O Regresso para Bountiful. Essa foi a última indicação de sua carreira e Geraldine veio a falecer em 1987, aos 62 anos.

5. Ingrid Bergman

Reprodução / À Meia Luz

Ela é uma das maiores divas de todos os tempos e também uma das intérpretes mais premiadas pela Academia. Apenas cinco receberam três Oscars até hoje (tirando Katharine Hepburn, que ganhou quatro): Ingrid Bergman, Meryl Streep, Jack Nicholson, Daniel Day-Lewis e Walter Brennan. Os filmes que lhe renderam as estatuetas são: À Meia Luz (1945), Anastácia, A Princesa Esquecida (em 1957) e Assassinato no Expresso Oriente (em 1975).

6. Jane Fonda

Reprodução / Klute

Nos anos 1960, ela foi subestimada como atriz e considerada apenas um sex symbol, mas virou o jogo e recebeu a primeira indicação ao Oscar em 1970 – por A Noite dos Desesperados. Hoje, Jane soma sete indicações e duas vitória pelos filmes Klute, O Passado Condena (em 1972) e Amargo Regresso (em 1979).

7. Cate Blanchett

Reprodução / Blue Jasmine

Ela chegou ao top 10 em 2016 – quando concorreu à estatueta de Melhor Atriz por Carol – e também tem sete indicações e duas vitórias até o momento. Foi Melhor Atriz Coadjuvante em 2005 (por O Aviador) e Melhor Atriz em 2014 (por Blue Jasmine).

8. Greer Garson

Reprodução / Rosa de Esperança

Mais uma estrela das antigas que continua firme e forte na lista. Sua primeira indicação foi em 1940, pelo filme Adeus, Mr. Chips. Ela conta com sete nomeações e uma vitória, por Rosa de Esperança (em 1943). Ao receber a estatueta, Greer foi daquelas que não mediu palavras MESMO! Ela falou por mais de 5 minutos e seu discurso ficou marcado como o mais longo da história do Oscar.

9. Judi Dench

Reprodução / Shakespeare Apaixonado

Ela é uma das mais importantes atrizes britânicas e conta com sete indicações até o momento. Sua única vitória foi em 1999, como Melhor Atriz Coadjuvante (por Shakespeare Apaixonado).

10. Kate Winslet

Reprodução / Razão e Sensibilidade

Pouca gente sabe disso, mas Kate já havia concorrido ao Oscar antes mesmo de estourar em Titanic! Ela tinha só 20 anos quando foi indicada pela primeira vez, como Melhor Atriz Coadjuvante, por Razão e Sensibilidade (em 1996). Kate entrou para a lista das recordistas em 2016 – quando concorreu a Melhor Atriz Coadjuvante por Jobs – e possui sete indicações e uma vitória (conquistada por O Leitor, em 2009).