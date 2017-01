Rihanna divulga primeira foto de ‘Oito Mulheres e um Segredo’

Nesta segunda-feira (30), a Warner Bros liberou a primeira foto oficial de de Ocean’s Eight (Oito Mulheres e um Segredo), versão feminina de Onze Homens e um Segredo. A imagem foi divulgada nas redes sociais de Rihanna. “Primeira amostra de #Oceans8. Estreia no verão de 2018”, contou a bad girl. Vale lembrar que o período equivale ao inverno do hemisfério sul.

A história acontece quando Debbie Ocean (Sandra Bullock) começa a planejar o assalto do século, em pleno Met Gala, em Nova York. Para isso, ela contará com as melhores parceiras.

Com direção de Gary Ross (de Jogos Vorazes), o longa traz Debbie (Sandra Bullock), Lou (Cate Blanchett), Daphne (Anne Hathaway), Nine (Rihanna), Rose (Helena Bonham Carter), Tammy (Sarah Paulson), Amita (Mindy Kaling) e Constance (Awkwafina) no time de protagonistas. Além delas, estrelas como Kim Kardashian, Kendall Jenner, Matt Damon, James Corden, Richard Armitage e Zayn Malik têm papéis menores ou fazem participações especiais na produção.

Ansiosas desde já?