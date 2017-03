Robert Downey Jr. vai estrelar novo filme do Doutor Dolittle

Depois de viver um dos mais icônicos heróis das telonas, Robert Downey Jr. interpretará o Doutor Dolittle nos cinemas! O longa The Voyage of Doctor Dolittle, da Universal Pictures, será um remake da série de filmes que ficou famosa pela atuação de Eddie Murphy.

De acordo com informações do The Hollywood Reporter, ainda não há previsão para o início das filmagens ou para a estreia, mas é certo que o filme será dirigido por Stephen Gaghan.

O personagem Doutor Dolittle, o médico que fala com animais, foi criado pelo escritor britânico Hugh Lofting, em 1920. A primeira versão cinematográfica da história foi filmada em 1967, com o musical O Fabuloso Doutor Dolittle. O personagem foi interpretado por Rex Harrison e ganhou o Oscar de Melhores Efeitos Visuais e o de Melhor Canção Original. Mas foi a adaptação de 1998, estrelada por Eddie Murphy, que mais fez sucesso. O astro também protagonizou a primeira continuação da série de filmes, Doutor Dolittle 2, em 2001.