Rock in Rio: saiba como garantir seu ingresso para o festival

Vão ser sete dias de festival com grandes nomes como Bon Jovi, Justin Timberlake, Lady Gaga, Guns n’ Roses, The Who e Maroon 5, entre muitos outros. Mas quem quer ir ao Rock in Rio esse ano precisa ficar esperta para garantir o ingresso.

Nessa sexta-feira (17), às 19h, começa a pré-venda para algumas pessoas: membros do Rock in Rio Club; clientes Itaú Personalité e quem tem cartão de crédito Itau Card Platinum, Black ou Infinite. Além do privilégio de comprar antes, quem cumprir os requisitos da pré-venda ainda tem um desconto de 15% em cima do preço salgado – R$ 455 (inteira) ou 227,50 (meia) – cobrado para apenas um dia de festival.

Os ingressos para o público em geral começam a ser vendidos em 6 de abril. Para comprar o ingresso, basta acessar o site.

Rock in Rio Card

Quem se adiantou e comprou o Rock in Rio Card, em novembro do ano passado, mesmo sem saber as atrações, além de ter pago R$ 20 a menos no preço do ingresso, já pode escolher o(s) dia(s) em que deseja ir. Basta acessar o site e, de posse dos dados do Rock in Rio Card, reservar o ingresso.

Atrações

Até o momento, o line-up do Rock in Rio é o seguinte:

15/9

Lady Gaga

5 Seconds of Summer

Ivete Sangalo

16/9

Maroon 5

Fergie

Shawn Mendes

Skank

Blitz & Alice Caymmi & Davi Moraes

17/9

Justin Timberlake

Frejat

Nile Rodgers & Chic

21/9

Aerosmith

Billy Idol

Alice Cooper + Arthur Brown

22/9

Bon Jovi

Alter Bridge

Ney Matogrosso + Nação Zumbi

23/9

Guns n’ Roses

The Who

Cee-Lo Green

24/9

Red Hot Chili Peppers

The Offspring

Sepultura

Dr. Pheabes + Supla

Mais atrações serão anunciadas até setembro. Quer ir? Corre!