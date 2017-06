Roupa especial permite que pessoas surdas sintam o som de músicas

A tecnologia possibilita criações impressionantes e a The Sound Shirt é a uma delas. A roupa especial é uma espécie de camisa que permite que pessoas com deficiência auditiva possam sentir músicas clássicas.

A ideia surgiu da parceria entre a agência alemã Jung von Matt e a Orquestra Sinfônica de Hamburgo, com o objetivo de ampliar a presença de pessoas surdas em salas de concerto.

Os microfones que ficam no palco captam os sons dos instrumentos e um software traduz isso em dados. Então, eles são enviados via wireless para a roupa e alguns dispositivos que ficam no tecido passam a vibrar, de acordo com o tom do instrumento e com a intensidade da música.

Dessa forma, sons mais graves são sentidos na região do estômago, enquanto os mais agudos (como o dos violinos) vão para os braços, por exemplo.

Assim, com a roupa, pessoas que não conseguem ouvir podem sentir na pele, literalmente, a vibração das músicas que estão sendo tocadas no palco.

A The Sound Shirt já foi usada algumas vezes durante as apresentações da Orquestra Sinfônica de Hamburgo. No momento, o cadastro para vivenciar a experiência está indisponível, mas é possível se registrar no site para receber informações sobre futuras oportunidades.

Em 2016, a iniciativa concorreu ao Leão de Ouro no Festival Internacional de Criatividade de Cannes, ao lado da brasileira Emoti Sounds, que traduziu emojis em sons para deficientes visuais.