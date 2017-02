Ryan Gosling tocou piano de verdade em ‘La La Land’?

Aprender a tocar um instrumento não é algo trivial, como bem sabe qualquer pessoa que já se arriscou a tocar violão, piano ou qualquer coisa sem nunca ter feito aulas. É difícil ir além do dó-ré-mi-fá-fá-fá com desenvoltura. Por isso uma pergunta fica na cabeça de quem assiste a “La La Land – Cantando Estações“: será que Ryan Gosling, ator que interpreta Sebastian, realmente tocou piano no filme?

Pois bem: quem gravou as músicas de “La La Land” foi o músico e compositor Randy Kerber – que também trabalhou nas trilhas de “Titanic”, “Harry Potter” e “Forrest Gump”, e já tocou com alguns dos maiores artistas do mundo, como Eric Clapton,. Michael Jackson e Ray Charles, entre muitos outros. Nada mau esse currículo, hein?

Mas Ryan Gosling também merece os parabéns: em todas as cenas do filme é ele mesmo tocando o piano – não houve necessidade de contratar um dublê para o pianista. Para chegar ao resultado desejado, Ryan ensaiou durante três meses, cinco dias por semana, duas horas por dia.

Em entrevista ao American Film Institute, Damien Chazelle, o diretor do filme, disse que não foi necessário cortar alguns takes, porque Ryan segurava a onda no piano. “Em algumas cenas eu pensava que teria que ‘mentir’ um pouquinho, mas não precisei. Ele sabia tocar todas as músicas. Ele consegue tocar qualquer música desse filme”.

Para não deixar dúvidas a respeito do talento de Gosling no piano, a revista Variety publicou um vídeo de backstage do filme, em que o ator aparece tocando o instrumento sem a menor dificuldade. Assista: