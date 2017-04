Sai o primeiro trailer do remake de ‘Dirty Dancing’. Vem ver!

Faz 30 anos que “Dirty Dancing” estreou no cinema e, em um clima de homenagem e revival, o filme terá em breve uma nova versão na TV. Em 24 de maio, a emissora norte-americana ABC exibirá o remake da história de Baby (Abigail Breslin agora, Jennifer Grey no original), a menina que se apaixona pelo instrutor de dança e bad boy Johnny (o novato Colt Prattes na TV, Patrick Swayze no cinema).

O primeiro trailer da obra foi lançado pelo site da revista People e é lindo! Dá uma olhada:

Curtinho, né? Mas o novo filme é bem mais longo que o original: terá três horas de duração, contra uma hora e quarenta minutos da produção de 1987.

Os minutos extras têm razão de existir. Neste novo longa, a história vai além, e veremos o que acontece com o amor de Baby e Johnny depois das férias de verão e em que pé fica o relacionamento de Jake e Marjorie, os pais de Baby.

Outra novidade é que foram incluídas no roteiro questões sociais, como feminismo e racismo – afinal de contas, estamos em 2017 e não tem por que deixar isso de lado.

As músicas da trilha sonora também ganharam roupagem nova. Podemos nos preparar para versões atualizadas de “Time of My Life”, “She’s Like the Wind” e “Do You Love Me”, entre outras.