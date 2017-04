Saiba quando vai estrear ‘Frozen 2’ e outros filmes da Disney

Let it go, let it go… se você estava no planeta Terra em 2014 não passou ileso à febre de “Frozen”, desenho animado da Disney que conquistou crianças e adultos pelo mundo todo. Pois bem, depois de muita especulação sobre a continuação da história de Elsa e Anna, finalmente a Disney divulgou a data de estreia da parte 2 do filme. Mas antes vem cá, canta com a gente:

Anna e Elsa voltam às telonas do mundo todo em 27 de novembro… de 2019! Longe, né? Mas a espera provavelmente vai valer a pena. Pelo menos a Kristen Bell, que interpreta Anna, está animada.

Quick weather forecast from your favorite disney princess' sister: Theaters are gonna get Frozen on November 27, 2019! Woo Hoo!!!! https://t.co/rhhOZygVQB — Kristen Bell (@IMKristenBell) April 25, 2017

“Previsão do tempo rápida da sua irmã de princesa da Disney favorita: Frozen chega aos cinemas em 27 de novembro de 2019! Uhuuuuu!”

A Disney aproveitou para anunciar as datas de estreia de outros filmes e sequências interessantes, como a versão live-action (com atores!) de O Rei Leão e o novo Indiana Jones (com Harrison Ford!). Olha só:

Star Wars – Episódio 9 – 24 de maio de 2019

Indiana Jones 5 – 10 de julho de 2020

Detona Ralph 2 – 21 de novembro de 2018

Uma Dobra no Tempo (A Wrinkle in Time) – 9 de março de 2018

O Rei Leão – 19 de julho de 2019

Gigante (Gigantic) – 25 de novembro de 2020

Magic Camp – 6 de abril de 2019