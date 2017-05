Selena Gomez lança música nova – e pelo jeito é sobre um ex

Depois de provocar os fãs por dias no Instagram com posts misteriosos, finalmente o dia 18 de maio chegou e Selena Gomez lançou sua música nova. Chamada “Bad Liar”, a canção é bem climática e deixa a voz e a letra da canção em destaque, em detrimento de uma batidinha eletrônica bem da gostosa.

O título da música, que em português seria algo como “Mau Mentiroso”, já entregava a temática da letra. E a internet especula se a música é sobre um ex-namorado, e se esse namorado seria Justin Bieber.

De qualquer forma, o “Bad Liar” do título não é o ex em questão, mas sim a própria Selena, que tenta esquecer o passado, mas não consegue. Quem nunca?

Veja a letra – em inglês e traduzida – de “Bad Liar”:

I was walking down the street the other day / Eu estava andando pela rua outro dia

Trying to distract myself / Tentando me distrair

Then I see your face / Aí eu vejo seu rosto

Ooh, you got someone else / Ooh, você está com outra

Trying to play it coy / Tento fingir que nem ligo

Trying to make it disappear / Tento fazer isso desaparecer

But just like the battle of Troy / Mas como na Batalha de Tróia

There’s nothing subtle here / Não há nada sutil aqui

In my room there’s a king size space / Em meu quarto tem um espaço king size

Bigger than it used to be / Maior do que costumava ser

If you want you can rent that place / Se quiser pode alugar esse espaço

Call me an amenity / Me chamar de comodidades

Even if it’s in my dreams / Nem que seja nos meus sonhos

Ooh you’re taking all perfection out my mind / Ooh você está roubando toda a perfeição de minha mente

Ooh every time I watch you serpentine / Ooh toda vez que eu vejo você dançar

I’m trying / Tento

Not to think about you / Não pensar em você

No no no / Não não não

Not to think about you / Não pensar em você

No no no / Não não não

I’m trying / Tento

Not to give it to you / Não ceder a você

No no no / Não não não

Not to give it to you / Não ceder a você

All my feelings on fire / Todos meus sentimentos estão em chamas

Guess I’m a bad liar / Acho que sou uma má mentirosa

I see how your attention builds / Vejo como sua atenção está aumentando

It’s like looking in a mirror / É como olhar para um espelho

Your touch like a happy pill / Seu toque é como um antidepressivo

But still all we do is fear / Mas ainda assim, tudo o que fazemos é sentir medo

What could possibly happen next / O que poderia acontecer agora

Can we focus on the love / Podemos focar no amor

Paint my kiss across your chest / Pinte meu beijo em seu peito

Be the art, I’ll be the brush / Seja a pintura, eu serei o pincel

And oh baby let’s make reality actuality a reality / E oh, baby, vamos fazer da realidade uma verdade