Série ‘da Lava Jato’ na Netflix ganha nome e começa a ser gravada

Notícias fresquinhas sobre a produção da Netflix sobre as investigações da Operação Lava Jato, ou, como diz o press release, “livremente inspirada nas investigações sobre alegações de corrupção em empresas de petróleo e construção, estatais e privadas, no Brasil”. Criada por José Padilha, que também assina a série “Narcos”, “Tropa de Elite” e o mais recente “Robocop”, a série não será dirigida por ele, mas sim por dois colaboradores: Felipe e Marcos Prado.

A série, até então apelidada de “da Lava Jato” ganhou um nome – “O Mecanismo” – e teve parte do elenco anunciada. O ator Selton Mello vai interpretar um delegado aposentado da Polícia Federal, e a atriz Carol Abras será a discípula ambiciosa do veterano. Além dos dois, a Netflix anunciou outros atores no elenco: Enrique Diaz, Lee Taylor, Antonio Saboia, Jonathan Haagensen, Alessandra Colasanti, Leonardo Medeiros, Otto Jr. e Susana Ribeiro, entre outros.

A série só estreia em 2018, mas já sabemos que ela será gravada em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Brasília, e terá 8 episódios. Ansiosos?