TESTE: Você lembra quais os hits do verão dos últimos 10 anos?

Todo começo de ano tem uma música que acaba grudando na nossa cabeça. A gente vai ao bar, e ela toca. Liga o rádio do carro, lá está ela. Vai a um show, o artista resolve fazer uma cover. Vai ao estádio, a torcida canta. Não dá para escapar do hit do verão. Em 2017 já temos duas fortíssimas candidatas ao posto: “Deu Onda”, do MC G15, e “Me Libera Nega”, do MC Beijinho. Só vamos saber qual se consagrou como hit absoluto depois do carnaval.

Enquanto isso, vamos ver se sua memória anda boa: tente lembrar qual foi o maior hit do verão de cada ano abaixo. Boa sorte!

E que venha o carnaval!