‘The Beatles – Eight Days a Week’ chega aos cinemas brasileiros

Depois de ser exibido em mais de 30 países, The Beatles – Eight Days a Week: The Touring Years finalmente chegou ao Brasil. No entanto, o documentário, que mostra imagens inéditas da trajetória da banda de Liverpool, terá poucas exibições, estando em cartaz em apenas 42 salas de cinema de 14 estados brasileiros, somente até o dia 5 de fevereiro (confira os locais e horários aqui!).

Sendo o primeiro documentário de longa-metragem autorizado pelos Beatles desde a separação da banda, em 1970, o filme dirigido por Ron Howard (de Uma Mente Brilhante) conta com imagens de arquivo, muitas inéditas, além de entrevistas exclusivas de Paul McCartney e Ringo Starr.

Na produção, o grupo aparece se adaptando a uma rotina exaustiva de shows e encarando a histeria coletiva do público. Cenas restauradas prometem trazer aos fãs uma experiência única, o que garantiu ao filme uma indicação ao Grammy Awards de melhor documentário musical – uma boa pedida para o fim de semana de quem se interessa por música e cultura pop!