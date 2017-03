Tudo que já sabemos sobre “Oito Mulheres e um Segredo”

O ano era 2001 quando Steven Soderbergh apostou alto e reuniu um elenco estreladíssimo para aquele que viria a ser um dos hits da década. Onze Homens e um Segredo estourou nos cinemas e não é para menos. O filme consegue fazer um mix perfeito entre ação e comédia, com roteiro inteligente, trama ágil e personagens maravilhosos.

O longa virou trilogia, mas já em 2006 Soderbergh avisou que George Clooney e companhia não estrelariam um quarto filme. A história de Ocean terminava ali, aparentemente.

Mas Hollywood não resiste, né, mores? Afinal, estamos vivendo uma época efervescente para remakes, continuações e spin-offs. Aí, em 2016 veio a confirmação: a saga ganharia outro filme, mas dessa vez encabeçado por um elenco feminino.

Intitulado de Oito Mulheres e um Segredo (ou Ocean’s Eight, em inglês), o longa chega aos cinemas no ano que vem. Desde o início, a produção resolveu adotar uma aura meio misteriosa em torno do projeto, mas aqui a gente conta tudo o que já sabemos a respeito.

First looQ at #Oceans8 …. Coming summer 2018. 🕷🎱 A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Jan 30, 2017 at 4:08am PST

Não será um remake nem uma continuação

De início, muita gente achou que o filme contaria basicamente a mesma história de 2001, mas isso não vai acontecer. O filme é classificado como um spin-off, ou seja, não se trata exatamente de uma continuação da trama original, e sim de uma história paralela e correlacionada.

A protagonista é irmã de Danny Ocean

A Ocean da vez – que dá nome ao longa no título em inglês – é Debbie, irmã do protagonista interpretado por George Clooney.

Sandra Bullock é a atriz principal

Sai George, entra Sandra… pensa numa família bafônica!

E ela está acompanhada de outras mulheres INCRÍVEIS

Achou que o elenco ia ficar devendo para a trilogia original? Não mesmo! O spin-off conta com as oscarizadas Cate Blanchett e Anne Hathaway, além das maravilhosas Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Rihanna, Mindy Kaling e Awkwafina.

Good night everyone!! 😴 Stunning 💕 #badgalririnavy#rihanna#rih#badgal#gal#queen#rihpost#rihannaart#rihannanavy#navy#navys#rihannanavys#badgalriri#riri#robynfenty#robyn#fenty#dreadlocks#oceanseight#goodmight#night Stay tuned for more @badgalriri posts! 👑 A post shared by Rihanna 😍 (@rih_loveyou) on Feb 22, 2017 at 1:32pm PST

A trama também gira em torno de um roubo grandioso

A sinopse divulgada ainda é bem superficial, mas já sabemos que tudo começa quando Debbie Ocean sai da prisão e decide convocar um grupo de mulheres para executar um golpe arriscadíssimo – o que é basicamente a premissa de Onze Homens e um Segredo.

E o golpe se passa no Baile do MET

Fashionistas, preparem-se! Oito Mulheres e um Segredo promete ser tiro certo no coração de quem ama moda. Para quem não sabe, o Baile do MET (Museu Metropolitano de Arte de Nova York) é o red carpet anual mais badalado do mundo fashion. Para se ter uma ideia, até a toda poderosa Anna Wintour está no elenco do longa.

Kim Kardashian também participa do filme

Acompanhada de Kylie e Kendall Jenner, é claro. A top Adriana Lima e o estilista Alexander Wang são outros dos nomes fashionistas do elenco.

@kendalljenner @kimkardashian tonight ❤❤ #MakeupByMario. Hair @michaelsilvahair A post shared by MARIO (@makeupbymario) on Jan 16, 2017 at 6:05pm PST

Quem assina o filme é um dos roteiristas de Jogos Vorazes

O nome do cara é Gary Ross e, além de dirigir, ele também é corroteirista de Oito Mulheres e Um Segredo. Ross já foi nomeado quatro vezes ao Oscar.

George Clooney e Steven Soderbergh também estão no projeto

Ambos são produtores do novo longa. Infelizmente, Clooney não está citado no elenco (nem como participação especial), mas há rumores de que Matt Damon fez uma pontinha como o mesmo personagem da trilogia original.

O filme estreia na metade de 2018

Ainda em fase de pós-produção, o longa chega aos cinemas no dia 8 de junho do próximo ano.