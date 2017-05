Festa de ouro do axé 90: vai ter turnê de É o Tchan! com Molejo

A chuva e a cobertura que teve que ser colocada sobre o trio elétrico do show em homenagem aos anos 90 na Virada Cultural de São Paulo não tiraram o brilho do anúncio mais importante dos últimos dias: vai ter turnê conjunta de É o Tchan com Molejo.

Entre uma música e outra no show de ontem, Compadre Washington deu a boa notícia para o público. Ele contou que as datas começam a ser definidas hoje e que já há uma certeza: a turnê começará por São Paulo.

É o Tchan! e Molejo são dois patrimônios do axé 90. Embora o Molejão tenha começado um pouquinho antes, em 1988, foi nos anos 90 que o grupo estourou, com sucessos como “Dança da Vassoura” (“Diga onde você vai que eu vou varrendo…” – pronto, agora você vai ficar com esta música na cabeça hoje ), “Brincadeira de Criança” e “Cilada”.

Já o É o Tchan! começou em 1992, com o nome de Gera Samba (que em 1995 precisou ser mudado, por questões judiciais), e é responsável por hits como “A Dança do Bumbum”, “Dança da Cordinha” e “A Nova Loira do Tchan”. Sem contar que foi graças a ele que Carla Perez, Sheila Mello e Scheila Carvalho conquistaram o estrelato.

Mas fica a dúvida: quem serão as dançarinas que subirão aos palcos? Imaginem que sonho uma reunião de loiras e morenas do Tchan! Reunião dentro da reunião! Por favor, É o Tchan!, a gente nunca te pediu nada!!!

O pessoal, é claro, está surtando com a notícia!

Todo planejamento é válido:

"fãs acampam por 6 meses para ver justin bieber"

eu: kkkk que desocupados "compadre washington anuncia turnê de é o tchan com molejo"

eu: pic.twitter.com/vGG2vjwokO — dinho (@brucewoyne) May 21, 2017

Astros são astros:

Molejo e É o Tchan juntos é tipo o alinhamento dos astros, só que num palco. — Diego Henrique (@didez3) May 22, 2017

Se Molejo já é maior que os Beatles (pesquise o meme, vale a pena), imagine Molejo + É o Tchan!

Mas se colocar os Rolling Stones na parada, a reunião brasileira encontra um páreo duro:

@folha Maior do que este encontro, só Beatles com Rolling Stones. — marciotorva (@marciotorva) May 21, 2017

As referências não podem parar:

@folha É só me dizer aonde essa turnê vai que eu vou varrendo. — Romullo Pontes (@romullopontes) May 21, 2017

É muita emoção, amigos!

acordei lendo uma reportagem anunciando a turnê do é o tchan e molejo juntos, meu amigo, eu só tremi — jullie rodrigues (@eijullie_) May 22, 2017

E que tal uma volta ao Brasil atrás da turnê?

@destak oi vamo rodar o brasil atras desse show? @ana_horn — lucas (@lucassjacquess) May 21, 2017

A comoção é geral. Finalmente chegou a esperada solução, Dinho Ouro Preto!