Último trabalho de Robin Williams finalmente chegará aos cinemas

Robin Williams morreu em agosto de 2014, três semanas depois de finalizar o seu último trabalho, que somente agora chegará aos cinemas. Apesar de ter sido lançado em 2015, Absolutely Anything: Uma Comédia Intergaláctica estará nas telonas dos Estados Unidos a partir do dia 12 de maio. No Brasil, os fãs poderão conferir o filme diretamente em DVD.

Na produção, Williams empresta sua voz a Dennis, um cão falante que pertence ao protagonista da história, Neil Clarke (Simon Pegg). No longa, o terráqueo é escolhido por extraterrestres para ganhar o poder de conseguir realizar qualquer desejo – até mesmo os mais irresponsáveis.