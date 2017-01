Viagem e cultura: jovens de baixa renda têm desconto garantido

A partir de agora, você não precisa mais apresentar uma ~carteirinha de estudante~ para ter descontos em eventos culturais. Na verdade, a novidade do programa Identidade Jovem, que está em exercício desde o fim do ano passado, garante 50% de desconto para quem tem entre 15 e 29 anos em filmes, teatros, viagens, esporte e lazer.

Em shows, peças, sessões de cinema e demais eventos culturais, o documento funciona exatamente como a carteirinha de estudante, garantindo a meia entrada.

Já em viagens interestaduais, são reservadas duas vagas inteiramente gratuitas em ônibus, trens e embarcações para quem possui o documento. Quando estas acabam, é obrigatório que as empresas garantam a estes jovens mais duas passagens, desta vez com 50% de desconto.

Para obter a tal Identidade Jovem, é necessário pertencer a uma família com renda mensal de até dois salários mínimos – além de ser inscrito (e estar com seus dados atualizados) no Cadastro Único do Governo Federal.

Dá para pedir a sua pela internet ou pelo aplicativo, para usar sempre que precisar. Se quiser se cadastrar ou entender melhor como funciona, acesse o site da Caixa.