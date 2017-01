Mulheres sauditas criam clipe divertido para exigir direitos

A música se chama “Hwages“, algo como “preocupações” ou “obsessões” em português, e fala de como os homens estão “causando transtornos mentais” às mulheres sauditas.

Já o seu clipe, produzido por Majed Al-Esa, mostra garotas realizando atividades banais para as ocidentais, mas extremamente malvistas na Arábia Saudita. É o caso de andar de skate, jogar basquete e se divertir em um parque de diversões, por exemplo.

O clipe causou uma “tempestade” no país, segundo o portal de notícias Al-Arabiya. Compartilhado no dia 23 de dezembro, ele já conta com mais de 2 milhões de visualizações no YouTube.

Sua primeira cena mostra as mulheres no banco de trás de um carro – cujo motorista não passa de um garotinho. O intuito é ironizar a proibição do volante para as mulheres do país, que não existe na lei oficialmente, mas que é profundamente encorajada pelos religiosos.

O vídeo também condena o sistema de “tutela” ao qual as sauditas são submetidas pelos homens. Isto faz, afinal de contas, com que as mulheres sejam proibidas de viajar, de se casar e até mesmo de trabalhar ou obter acesso a planos de saúde sem a autorização de um homem.