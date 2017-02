Viola Davis ganha seu primeiro Oscar e faz discurso emocionado

Primeira negra a ser indicada ao Oscar três vezes, Viola Davis confirmou o favoritismo e, na noite deste domingo, 26, ganhou a primeira estatueta dourada da carreira, pela atuação no filme Um Limite Entre Nós. A atriz desbancou grandes nomes do cinema, como Naomie Haris, Nicole Kidman, Michelle Williams e até a companheira de elenco Octavia Spencer em Histórias Cruzadas, que levou o prêmio em 2012.

Ao subir ao palco do Teatro Dolby, Viola não conteve a emoção e foi às lágrimas em seu discurso de agradecimento. “Há apenas um lugar onde as pessoas com muito potencial se reúnem e esse lugar é o cemitério. As pessoas me perguntam o tempo todo que tipo de história eu quero contar. Eu digo que é necessário exumar esses corpos, essas histórias, as pessoas que sonharam, sonhos grandes. Eu me tornei uma artista, graças a Deus, porque é a única profissão que celebra o que é viver uma vida”, declarou.

A atriz também fez um agradecimento especial à família. Em seu perfil no Instagram, ela já tinha mostrado a torcida de todos para que ela saísse vitoriosa da 89ª cerimônia do Oscar, realizada em Los Angeles. “Às pessoas que me ensinaram a falar, a amar, a segurar um prêmio, meus pais. Sou tão grata por Deus ter escolhido vocês para meus pais nesse mundo. Minhas irmãs que trabalharam comigo. Meu marido e minha filha, minha gênese, vocês me ensinam todos os dias como viver, como amar”, finalizou.