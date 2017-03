Você sabia que os desenhos da Disney estão conectados entre si?

Que os desenhos clássicos da Disney são incríveis, isso todo mundo já sabe (e nossa empolgação diante do novo “A Bela e a Fera” está aí para comprovar, né?). O que poucos sabem, porém, é que os criadores dos filmes mais amados da nossa infância tiveram, além da criatividade para animar todos aquele personagens incríveis, também o empenho de incluir easter eggs (referências escondidas a outros filmes) em praticamente todas as suas criações. Duvida?

Com certeza também na onda do remake mais esperado do ano, o site Oh My Disney, parceiro dos estúdios, fez um vídeo que compila todos os momentos em que isso aconteceu. Você não viu, mas a Fera aparece em “Aladdin“. O Linguado, de “A Pequena Sereia“, faz uma ponta em “Moana“. O cachorrinho de de Mulan foi parar em “Tarzan“… E você provavelmente nunca reparou!

Olha só:

Esse tipo de referência é algo que a Pixar, estúdio parceiro da Disney, também faz questão de incluir em seus filmes. Isso só torna tudo mais divertido, não é mesmo?