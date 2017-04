Will Smith pode interpretar o Gênio no live-action de Aladdin

Will Smith estaria negociando com a Disney o papel do icônico Gênio da Lâmpada na versão live-action (com atores de verdade) de Aladdin, segundo informações do Deadline.

A nova versão do filme será um musical dirigido pelo britânico Guy Ritchie (de Sherlock Holmes) e contará a história de como o Gênio se tornou prisioneiro da lâmpada.

Ainda sem estreia prevista, as gravações devem começar em julho de 2017, indo até o início do próximo ano. A duração das filmagens, aliás, seria um fator determinante para que Smith assinasse ou não o contrato.

A animação Aladdin (1992), que conquistou o mundo e ganhou fãs de várias gerações, contou com Robin Williams dublando o famoso e mágico personagem.