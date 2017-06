Era mais fácil ser magro nos anos 1980 do que hoje, diz ciência

Um estudo recentemente publicado no “Obesity Research & Clinical Practice” tem notícias possivelmente desanimadoras para quem está querendo emagrecer – mas verdadeiramente incríveis para quem precisa responder aquele tio chato no fim de semana: é muito mais difícil ser magro hoje do que era nos anos 1980.

Os autores desta pesquisa analisaram os dados sobre dieta de 36.400 norte-americanos entre os anos de 1971 e 2008 e sobre a rotina de exercícios físicos de 14.419 entre 1988 e 2006.

Com isso, eles descobriram que, mesmo que tivessem a mesma idade, uma pessoa comendo a mesma quantidade de calorias e macronutrientes (como gordura e proteína) e fazendo a mesma quantidade de exercícios em 2006 era cerca de 10% mais pesada do que uma pessoa em 1988.

Leia mais: O melhor (e o pior) de 12 tipos diferentes de dietas

Professora na York University, no Canadá, Jennifer Kuk explica que uma pessoa de 25 anos hoje deve cuidar muito mais da dieta e da atividade física se deseja resultados como o que pessoas mais velhas costumavam ter na mesma idade. Segundo ela, há mudanças bastante específicas no que comemos que estão provavelmente influenciando essa mudança.

Leia mais: Entenda como funcionam as 10 dietas mais famosas do momento

Suas teorias indicam três principais “culpados” nessa história: o fato de nossos alimentos terem cada vez mais componentes químicos (o que pode fazer com que nossos hormônios fiquem cada vez mais desregulados), o de consumirmos cada vez mais antidepressivos (sendo que muitos deles estão relacionados ao ganho de peso) e, por fim, o de nossas bactérias intestinais terem provavelmente mudado muito da década de 1980 para cá.

“Há muito preconceito contra pessoas com obesidade”, diz Jennifer. “Elas são julgadas como preguiçosas – mas não é bem assim”.