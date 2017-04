10 motivos para amar o Ceará

Uma das coisas que procuro em minhas viagens é sair do engessamento do turista. Gosto de explorar o lugar, chegar onde poucos vão e ver nos detalhes as belezas que lá se tem. Detalhes de um mirante de madeira em Lagoinha no Ceará, me despertou algumas curiosidades com o fundo e vejam no que deu. O que acham??? Fotos: Leandro Nascimento #lagoinha #ceara #ce #viagem #amonordeste #amoviajar #ferias #nature #natureza #brasil #brazil

