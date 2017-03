30 programas incríveis para aproveitar de verdade o Dia da Mulher

Flores? Chocolates? Que nada! O Dia Internacional da Mulher existe para que o mundo todo tome consciência das condições de vida das mulheres e para que todos, cada vez mais, lutem pela ampliação e conservação de seus direitos.

Essa tarefa, no entanto, não é uma atividade individual: é quando nos juntamos e, acima de tudo, quando ouvimos umas às outras que mais conseguimos avançar neste sentido.

Aqui no MdeMulher no dia 8 de março, teremos o M/Live – um dia inteirinho de debates sobre questões importantes para as mulheres. Além disso, a data também vai contar com importantes manifestações e paralisações no Brasil todo.

No mais, selecionamos 30 eventos ao redor país para que, não importa onde esteja, você consiga se reunir com outras mulheres e vivenciar plenamente a grandeza dessa data.

Olha só:

São Paulo

Lançamento do relatório “Mulheres Sem Prisão”

07/03, das 18h às 22h, na Sala dos Estudantes, Largo São Francisco, em São Paulo

Pré-estreia do documentário “Nós, Carolinas”, do coletivo “Nós, mulheres da periferia”

08/03, das 19h30 às 21h, na Galeria Olido, em São Paulo

Women’s Music Event – Especial Dia da Mulher com filme e debate

08/03, das 19h às 21h, no Centro Cultural São Paulo, em São Paulo

Semana de Luta das Mulheres na UFABC

De 6 a 10 de março, na UFABC, em São Bernardo e Santo André

Circuito CEU As Mulher diWando

De 9 a 15 de março, nos CEUs Três Pontes, Três Lagos, Pera Marmelo, Feitiço da Vila e Lajeado, todos em São Paulo

Mulheres Guerreiras – Debate sobre a atuação das mulheres na luta pelo direito à moradia

08/03, das 20h às 22h no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo

Exposição fotográfica Mulheres Livres: Imagens Insurgentes

De 7 a 20 de março, na Passagem Literária da Consolação, em São Paulo

Força Feminina – Female Founders Meetup

09/03, às 19h, na Oxigênio Aceleradora, em São Paulo

Debate: A luta das mulheres muda o mundo

08/03, das 14h às 15h, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP, em São Paulo

A Presença das Mulheres na Formação de São Paulo

12/03, das 10h às 12h, na Caminhos do Triângulo, em São Paulo

Empoderando mulheres pelo empreendedorismo #smashtheglass

08/03, das 13h às 17h, na Pinacoteca, em São Paulo

Faça acontecer – Por um 8 de março interseccional e classista

07/03, das 19h às 22h, na FESPSP, em São Paulo

Feminicídio e o Impacto da Reforma da Previdência

07/03, das 18h30 às 20h, na Tapera Taperá, em São Paulo

Debate Especial Dia Internacional da Mulher

08/03, das 15h às 19h, no Anglo Butantã, em São Paulo

Debate: Mulheres em luta e na universidade

08/03, das 17h45 às 19h15, na Unifesp, em Guarulhos

Oficina de Muay Thai para mulheres e debate

08/03, das 17h às 19h, no Jardim Acapulco, em Marília

Cine Debate: Mulher, Raça e Classe

08/03, das 19h às 22h, na Unesp, em Marília

Debate: Como combater o assédio sexual e moral

08/03, das 17h30 às 20h, no Bosque Unesp, em Bauru

Rio de Janeiro

Oficina Mulherando

11/03, das 10h às 12h, no Museu da República, no Rio de Janeiro

Pernambuco

“Direito à Cidade Segura para as Mulheres”, Audiência Pública

07/03, das 9h às 12h, na Câmara Municipal do Recife

Bahia

Homenagem às mulheres negras

Das 8h às 17h, no Parque São Bartolomeu, em Salvador

Semana das Mulheres na FACED

De 6 a 9 de março, na Faculdade de Educação da UFBA, em Salvador

Distrito Federal

Congresso Luta das Mulheres

07/03, às 18h no CTB-DF, em Brasília

Cine Debate – Dois dias, uma noite

07/03, às 8h, no Caesb, em Brasília

Paraná

Expressão do Feminino

07/03, das 18h às 21h, no Museu Alfredo Andersen, em Curitiba

Mulheres na Sociedade – Mesas-redondas

De 7 a 9 de março, no Museu Paranaense, em Curitiba

Bora Lutar Juntxs! – Com bate papo e exibição do documentário sobre o grupo BDNT

09/03, das 18h às 23h, no Veg Veg Empório Vegetariano, em Curitiba

Santa Catarina

“Conexão Mulheres”, uma semana dedicada às mulheres

De 6 a 11 de março, no Museu de Arte de Santa Catarina, em Florianópolis

Rio Grande do Sul

Roda de Debate Empreendedor: Mulheres em Ação

08/03, das 8h30 às 10h30, na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em Santa Maria

Debate: A violência contra a mulher

09/03, das 19h às 22h, na Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), em Canoas