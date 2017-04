5 dicas inusitadas para melhorar sua autoestima

Manter a autoestima em dia é um exercício sem fim para muita gente. Como sua construção vem lá da infância e da adolescência, que nem sempre são um mar de rosas, não é raro que ela precise de um reforcinho aqui e outro ali para garantir um bem-estar contínuo.

As sugestões tradicionais a gente já conhece: ame-se como você é, reconheça e aceite seus defeitinhos, dê-se um mimo de presente de vez em quando, e assim por diante. Mas e quando nem eles funcionam?

Bom, daí é hora de lançar mão de recursos menos comuns. Veja, a seguir, seis modos inusitados de dar aquele up na sua autoestima.

Fale sozinha

O assunto: você. Suas vontades, seus problemas, seus desafios.

Falar em voz alta ajuda a analisar sua vida por outro ângulo – quase como se você se visse como uma personagem –, a perceber onde pode melhorar, a estabelecer metas e limites.

Pode fazer perguntas e responder, pode desabafar, pode comemorar algum feito. O roteiro é totalmente seu. O ambiente também é você que escolhe: pela casa como um todo, apenas durante o banho, dentro do carro ou mesmo andando na rua. Vai da sua disposição.

Seja adepta da power pose

A linguagem corporal faz toda a diferença na forma como nos vemos e também como os outros nos veem. Por isso, o recomendado é sempre andar e sentar ereta, olhando o mundo e as pessoas com a cabeça erguida (mas não a ponto de parecer arrogante, claro).

Existe um turbo para isso: a power pose – ou “Pose da Mulher Maravilha”. Antes de sair de casa para cuidar da sua vida, pare por dois minutos em frente ao espelho com os braços flexionados como um açucareiro e as mãos nos quadris. Olhe-se de frente, com o rosto elevado, e permaneça olhando-se nos olhos, vendo ali uma mulher poderosa.

Pronto! Seu dia já será melhor, pode apostar!

Encontre-se com amigas uma vez por semana para vocês trocarem elogios

Para dar certo, vocês precisam combinar que toda a conversa girará em torno das qualidades de cada uma, das conquistas recentes, de como vocês são legais e incríveis. Só coisas positivas. Nada de falar dos problemas, chorar as pitangas, lamentar o boy perdido.

A ideia é reforçar o que você já sabe que é legal em sua personalidade e em sua vida, mas que fica muito mais real quando vem de outras pessoas.

Todas sairão desse encontro com a alma lavada e uma autoimagem muito melhor.

Pare de olhar as redes sociais de quem você não gosta

Sabe aquela espiadinha no Facebook ou no Instagram do ex, da ex do atual, daquela pessoa de quem você não gosta muito, só para saber como anda a vida dessas pessoas? Pare já de fazer isso!

Por mais inocente que pareça, essa olhadinha pode levar a alguma comparação involuntária. E nem sempre a comparação será vantajosa para o seu lado, o que coloca a autoestima lá embaixo.

Essas pessoas não fazem diferença nenhuma em sua vida, deixe-as pra lá e foque essa energia em você. Tenha força de vontade ou bloqueie os perfis, mas não entre mais nessa.

Faça uma relação de seus erros do passado – e a elimine em seguida

Todo mundo erra, e você não precisa se torturar por causa de seus tropeções. É importante aprender com o que fez de errado e procurar não repetir, claro, mas acaba por aí.

Se apenas tentar se conscientizar disso não for suficiente para você, o jeito é fazer algo mais físico: relacionar por escrito os erros que você mais sente até hoje e, no final, eliminar esse papel (pode ser rasgando, amassando, picotando, ateando fogo… como você se sentir melhor). A sensação de ver aquilo se desmanchando ajuda a eliminar esse peso.

Mas faça isso em segurança: não é para a história terminar com a visita dos bombeiros à sua casa, hein?!

Fontes: Lizandra Arita, psicóloga especializada em autodesenvolvimento, rebirthing e gerenciamento de emoções, e Sabrina Gonzales, psicóloga e psicoterapeuta