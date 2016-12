5 porções de frutas e legumes por dia ajudam a turbinar a saúde

Muito além do sabor, cinco porções diárias de frutas, legumes e hortaliças podem salvar a sua vida. É isso o que afirma a Organização Mundial da Saúde (OMS) ao concluir, por meio de uma pesquisa com 830 mil pessoas, que a incidência de morte por doenças é, em média, 5% menor em quem inclui qualquer tipo de fruta ou salada na alimentação.

Parece pouco? Aí é que entra a “fórmula mágica” do estudo realizado por cientistas norte-americanos e chineses. Se, em vez de uma porção (80g), um indivíduo ingerir cinco porções (400g) por dia, o risco de morte por doenças – como hipertensão, infarto, diabetes tipo 2 e obesidade – cai em 25% em relação a quem não põe no prato sequer uma folha de alface.

Uma alternativa para facilitar a vida de quem mora na cidade e quer comer mais alimentos frescos é a plataforma online que conecta indivíduos que cultivam ou querem trocar e doar alimentos com quem procura por eles. É o FARMSQUARE, idealizado pelo ator e apresentador Rodrigo Hilbert e viabilizado por um coletivo de parceiros. A iniciativa estreita a colaboração entre as pessoas e combate o desperdício de comida.

De fato, apenas 10% da população brasileira come as cinco porções de frutas e legumes diariamente, aponta o IBGE. Com o FARMSQUARE, qualquer um, em qualquer cidade, pode cadastrar alimentos de produção própria ou que sobraram da feira da semana, além de buscar e receber as oportunidades mais próximas. Todos podem participar – mesmo que seja apenas para usufruir das ofertas: é só fazer o login e começar o contato com os outros participantes, combinando entregas e avaliando as conexões. Uma maneira colaborativa de mudar nosso quadro alimentar.

Escolhas inteligentes

Agora que você já encontrou uma nova fonte de alimentos supernutritivos, sabe a melhor forma de integrá-los ao seu cardápio? A OMS recomenda distribuir o consumo de legumes e frutas ao longo do dia, nas três principais refeições – café da manhã, almoço e jantar – e nos lanches entre elas.

Mas atenção! Uma dieta adequada deve ser baseada em todos os grupos da pirâmide alimentar, com quatro a seis refeições diárias, além de 30 minutos diários de atividade física, alerta a nutricionista Sonia Tucunduva, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP).

Aproveite o FARMSQUARE para seguir a dica incluindo alimentos saudáveis na sua refeição!

Os parceiros de FARMSQUARE são: Del Valle, FLAGCX, CI&T, Niiez e Gastromotiva