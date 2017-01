6 youtubers brasileiras que estão combatendo a gordofobia

Vai ter gorda empoderada no YouTube, sim! E elas estão simplesmente arrasando. Engajadas, as moças falam sobre suas vivências e levantam a bandeira da beleza plural, a fim de combater a gordofobia.

Moda, beleza, autoestima, relacionamentos, discriminação, empoderamento… os temas dos vlogs são variados e tem vídeo para todos os gostos. E as meninas sabem falar sério, mas também são pura simpatia, sem contar que o bom humor está sempre presente no trabalho dessas lindas.

Confira aqui seis youtubers que você precisa seguir já!

Luiza Junqueira, do canal Tá Querida

O canal da Luiza (cuja foto abre a nossa matéria) tem um monte de bacanices, incluindo receitinhas e dicas de cabelo. Mas ela também fala bastante sobre gordofobia e empoderamento e, recentemente, lançou um documentário lindo, batizado de Gorda. Nele, a youtuber reuniu relatos emocionantes de três outras mulheres.

Jessica Tauane, do canal Gorda de Boa

Lésbica assumidíssima, Jessica também é a criadora do Canal das Bee, voltado ao público LGBT. Através desse trabalho, que realiza desde 2012, ela sentiu a necessidade de criar outro canal, dessa vez voltado a mulheres gordas. Mesmo tratando de um tema tão sério como a gordofobia, ela consegue colocar o astral lá em cima nos vídeos.

Alexandra Gurgel, do canal Alexandrismos

Como a própria youtuber descreve, o Alexandrismos é um “canal onde as gordas têm vez e voz, que acredita que lugar de mulher é onde ela quiser”. Sempre ácida e direto ao ponto, Alexandra solta o verbo sobre diversos assuntos espinhosos e também fala muito sobre amor-próprio.

Ju Romano, do canal que leva seu nome e do vlog A Gorda e o Gay

A Ju é blogueira de moda plus size e também mantém um canal no YouTube. Além disso, lá no canal do MdeMulher você pode conferir uma série de vídeos divertidíssimos que ela faz ao lado do amigo Lucas Castilho. O vlog fala sobre um monte de coisas do cotidiano, sempre de maneira bem sincerona e engraçada.

Mariana Lima, do canal Moda Plus Size Brasil

Ela também é blogueira de moda e mantém um canal bem bacana, cheio de dicas práticas. Infelizmente, a Mari não atualiza muito o vlog, mas vale a pena conferir os vídeos da moça. Além de falar sobre moda para mulheres gordas, ela também é uma youtuber muito divertida!

Bárbara Cavalcante, do canal que leva seu nome

Bárbara é a fofura em pessoa e lá no canal ela fala principalmente sobre autoaceitação e saúde. Tempos atrás, a moça teve que mudar radicalmente seus hábitos, depois de ter ido parar no hospital por conta da obesidade. Hoje, ela dá dicas de como levar uma vida mais leve, saudável e cheia de amor-próprio.