8 coisas que quem não quer ser mãe está cansada de ouvir

“Pois então, quando vem o primeiro herdeiro?”. Essa poderia ser uma pergunta feita à Carlota Joaquina, em 1790, mas muitas mulheres escutam frases parecidas até hoje. Isso porque ainda tem gente que acredita que a maternidade é a missão primordial das mulheres na Terra. E vamos combinar? Passou da hora de dar adeus a esse pensamento.

Vale lembrar que o combate à chamada maternidade compulsória (a ideia de que todas DEVEMOS ser mães) não condena aquelas mulheres que desejam ter filhos – ou ao menos não deveria condenar. Lançar o debate é positivo – só assim a gente evolui – mas respeitar a individualidade dos outros é algo básico.

Dito isso, vamos aos fatos: muitas mulheres não desejam ter filhos e não há nada de errado com isso. Portanto, aí vai uma lista de coisas para não dizer mais a elas.

1. Isso não é normal. Logo, logo vai bater aquela vontade de ser mãe.

Oi? Bater aquela vontade? Filho não é sorvete. Ser mãe exige muita responsabilidade e algumas mulheres acreditam que essa vivência simplesmente não lhes pertence. Muito daquilo que nós acreditamos ser ~normal~ não passa de uma série de convenções milenares que vão sendo modificadas ao longo da história. Pare e pense: tudo o que era considerado normal na época das nossas avós segue valendo até hoje?

2. Uma mulher só se sente completa depois de ser mãe.

E por que um homem consegue se sentir completo sem ser pai? Certamente milhares de mulheres descobriram um novo sentido para suas vidas após tornarem-se mães. Maravilha! Mas isso não é uma ~regra~ e não se aplica a todas nós.

3. Você está sendo egoísta.

A humanidade está bem longe de ser extinta. Quer ter filhos? Vá em frente! Mas a missão das mulheres na Terra não é simplesmente gerar novos seres humanos. Já tem bastante gente fazendo isso.

4. Quem vai cuidar de você na velhice? Pensa nisso.

Falando em egoísmo…

5. Se você mudar de ideia depois, pode ser tarde demais!

Maternidade não é loja em liquidação. “Leve esse micro-ondas enquanto há tempo!” TODAS nós sabemos sobre o tal relógio biológico. Acredite, você não está contando nenhuma novidade.

6. Mas você não gosta de crianças?

Uma coisa não está necessariamente ligada à outra. Existem pediatras e pedagogas que não são mães. Optar por uma vida sem filhos não significa odiar crianças.

7. E se o seu marido quiser ser pai?

Primeiramente, não é o homem que dá a palavra final nesse assunto. Em segundo lugar, caso esse dilema surja na vida daquela mulher, esse é um tema que só diz respeito a ela e seu companheiro.

8. Mas ser mãe foi a melhor coisa que me aconteceu!

“Bom para você, colega! Saltar de paraglider foi a melhor coisa que ME aconteceu.” Mesmo mulheres que optam por não ter filhos podem se emocionar com lindas histórias sobre a maternidade. Somos todas humanas! Mas isso não significa que aquela mulher mude de ideia e há uma série de razões para isso. Nem todo mundo busca as mesmas coisas na vida e isso é incrivelmente positivo!