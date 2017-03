A Apple lançou um iPhone vermelho por um motivo maravilhoso

Que notícia maravilhosa! Nesta terça-feira, 21, a toda poderosa Apple anunciou o lançamento de novos “bebês” para a família de celulares: os iPhone 7 e iPhone 7 Plus vermelhos. Criados em parceira com a (RED), os celulares são feitos em alumínio e serão vendidos a partir do dia 24 em todo o mundo.

A melhor parte? Quem comprar o produto, vai contribuir diretamente com o Fundo Global de Combate à AIDS. Parceira da (RED), ONG criada pelo vocalista do U2, Bono Vox, para combater o HIV/AIDS na África subsaariana, a Apple informou que durante um período de 10 anos já arrecadou cerca de 130 milhões de dólares para a iniciativa.

“Essa edição especial do iPhone vermelho é nosso maior lançamento ao lado da (RED). É uma celebração da nossa parceria e mal posso esperar para que os consumidores tenham os produtos em mãos”, disse Tim Cook, presidente da companhia.

Além dos celulares, a empresa também disponibiliza outros itens vermelhos e com parte do lucro revertido à (RED). Entre eles, Apple Watch, fones de ouvido Beats, capinhas de silicone, iPod e iPad.

O iPhone 7 custará a partir de R$3.899 e o 7 Plus, a partir de R$4.499. Quem, em vez de comprar o celular, quiser contribuir diretamente, é só clicar aqui.