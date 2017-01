A cara de Melania após conversa com Trump é a coisa mais triste

Isso é muito estranho! O evento da posse de Donald Trump, na última sexta-feira, 20, como presidente dos Estados Unidos, tal como o empresário, foi marcado por polêmicas – e memes.

A última delas – e talvez a mais triste -, é esta expressão de Melania Trump, após uma breve conversa com o político.

Assista:

Bizarro! A pior parte? Nada foi editado, isso realmente aconteceu.

É possível, na gravação integral do evento, visualizar a expressão da primeira dama a partir de duas horas e 51 minutos da transmissão.

No Twitter, claro, as pessoas só falam disso e pipocaram até comparações com a youtuber Marina Joyce.

Hj eu to só a Melania pro meu chefe! pic.twitter.com/NjMSMOe97V — Tio Gui (@guiacme) January 24, 2017

Melania Trump é a nova Marina Joyce pedindo ajuda pic.twitter.com/FtybAEkkdc — Minerva McGonagall (@minervadiretora) January 24, 2017