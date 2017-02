A Domino’s criou presentes de casamento para os amantes da pizza

Se a única coisa que você ama mais do que sua alma gêmea é pizza, a Domino’s acabou de criar um sistema perfeito para você. Isso porque, neste mês, a rede criou um site com presentes de casamento personalizados – e, com isso, é possível pedir pizzas (sim, pizzas) de presente de casamento.

Em nota, a marca conta que a ideia surgiu a partir de relatos dos clientes. “Muitos consumidores dizem que a Domino’s fez parte do seu grande dia – desde os pedidos até a madrugada de suas festas”, explicam.

Os presentes são planejados para situações específicas na vida do novo casal, como, por exemplo, as despedidas de solteiro, o lanchinho da madrugada e o retorno sofrido da lua de mel. Este último, aliás, tem um nome maravilhoso: “Volta à vida real após a lua de mel”, informa o site, “porque lavar a louça é a pior coisa”.

Apesar dos nomes criativos, a única coisa que muda entre um presente e outro é o preço. Com cada um deles, é possível comprar qualquer coisa no site da Domino’s.