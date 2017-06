A Irlanda elegeu um primeiro ministro gay e isso é demais

Há duas semanas, todo mundo reparou (e achou incrível!) a presença do “primeiro-marido” de Luxemburgo, Gauthier Destenay, entre primeiras-damas em uma reunião da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

Único homem na foto em questão, ele é casado com o primeiro-ministro luxemburguês Xavier Bettel – um dos três primeiros indivíduos abertamente homossexuais a ser eleito primeiro-ministro.

Na última sexta-feira (2), a Irlanda adicionou mais um político a essa lista ao eleger Leo Varadkar, abertamente gay, ao posto de primeiro-ministro. Não é incrível?

O país é bastante conservador em alguns aspectos – é o caso do aborto, por exemplo, sobre o qual as leis nacionais são um tanto restritivas -, mas foi o primeiro do mundo a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo gênero por meio de referendo, em 2015.

Fora os primeiros-ministros do Luxemburgo e, agora, da Irlanda, também a Islândia e a Bélgica elegeram líderes abertamente homossexuais: Jóhannna Sigurdardóttir e Elio Di Rupo, respectivamente.