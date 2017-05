A reação ‘gratidão’ foi liberada pelo Facebook e nós estamos <3

Se desde maio do ano passado você estava sentindo saudade da reação “gratidão”, promovida pelo Facebook no Dia das Mães, seus problemas acabaram: as florzinhas já voltaram oficialmente ao seu feed de notícias.

A opção já tinha sido liberada em países como Portugal e Estados Unidos – tendo deixado os brasileiros verdadeiramente desesperados no Twitter – e só agora chega às terras (ou melhor, telas) nacionais.

o facebook tá disponibilizando a florzinha de gratidão pra certos países e tá me dando nervsoo pq eu amo a florzinha e n posso usá-la — lucas (@sqxco) May 10, 2017

TEM POVO DANDO GRATIDÃO NO FACEBOOK, EU ESTOU FICANDO PUTA PQ EU QUERO A FLORZINHAAAA — Xoxo, Royal Queen. (@hiinicky) May 9, 2017

O botão gratidão voltou no facebook? Por que ta disponível pra algumas pessoas só? Eu quero dar gratidão — MC RIHANNA (@SpencerQ) May 9, 2017

Além delas, neste ano a rede social também vai dar novas opções ao usuário para se mostrar grato: a câmera do Facebook terá molduras coloridas e máscaras temáticas pensadas especialmente para a data, e haverá também cartões personalizáveis disponíveis na rede – nos quais você pode encaixar uma foto foto especial com sua velhinha.

No ano passado, o Brasil foi o segundo país a gerar mais conteúdo relacionado a esta data na rede social. Será que isso quer dizer que a gente ama mais que todo mundo as nossas mães? Não sabemos dizer. Só temos certeza é de que amamos essa florzinha no Facebook!

A FLORZINHA DA GRATIDÃO VOLTOU PRO FACEBOOK!!!! GRATIDÃO 🌸🌸🌸🌸🌸 — Fini (@viniciusluiz) May 4, 2017

MEU DEUS O GRATIDÃO DE DIA DAS MÃES DO FACEBOOK TÁ DE VOLTA AQUELA FLOR MARAVILHOSA — Ana Beatriz (@abvasconcellos) May 9, 2017