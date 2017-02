Aos quatro anos, ela organizou sua própria ‘Marcha das Mulheres’

Mulheres de diversas partes do mundo foram às ruas protestar contra a posse do presidente Donald Trump no último dia 21, mas algumas pessoas, infelizmente, acabaram ficando de fora. É o caso da pequena Rose, que mora na Virginia, nos Estados Unidos.

Com apenas quatro anos de idade, ela decidiu que não deixaria de participar desse momento marcante e arrumou uma alternativa bem interessante (e muito divertida!).

Com suas bonecas, ela fez a própria Marcha das Mulheres no quintal de casa.

As fotos desse evento maravilhoso foram compartilhadas no Facebook de Mark Redfern, pai da garotinha.

Também foi com a ajuda dos pais, Wendy e Mark, que Rose contou para que suas personagens preferidas segurassem cartazes incríveis.

“Trump é um sapo que eu não beijaria”, “Esqueça os sapatinhos de cristal, falem sobre o teto de vidro”, “Todas as mulheres são supergarotas”, “Aquecimento global é real” e “Apenas tente pegar na minha ***” foram as frases emblemáticas.

Nós amamos!