As árvores de Natal temáticas mais loucas de 2016

O Natal está cada vez mais perto, mas se você ainda não montou sua árvore ou decorou sua casa, ainda dá tempo! As ideias vão desde guirlandas lindas até decorações diferentes usando as tradicionais luzinhas – tudo para deixar sua casa no clima das festas de fim de ano.

A cada ano que passa, mais novidades de decoração natalina vão aparecendo. E, neste ano, as árvores temáticas bombaram! É uma mais divertida que a outra. Confira algumas e se inspire para decorar a sua árvore com algo que você curte muito.

1. O sonho de qualquer fã de Harry Potter!

2. E essa inspirada em “Alice no País das Maravilhas”?

3. Perfeita para uma casa de praia, não?

4. “Eu sou o Groot!”

5. Quando “Frozen” dominou o Natal.

6. “Você quer brincar na neve?”

7. Seria esta a árvore de Natal do mundo invertido de “Stranger Things”?

8. Porque o seu catioríneo também precisa entrar no espírito natalino.

9. Darth Vader acaba de roubar o Natal.

10. Talvez essa pessoa seja um pouco viciada na Disney.

11. Quando seu filme favorito é “Toy Story”.

12. A melhor parte são as caixas de Barbie embaixo da árvore.

13. Mais um apaixonado por “Harry Potter”

14. Que tal estes enfeites do Mario Bros?

15. Esta árvore inspirada em “O Estranho Mundo de Jack” é incrível!

16. Parece que “O Estranho Mundo de Jack” está em alta neste Natal.