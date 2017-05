Bar cria código para que as mulheres se sintam mais seguras

O bar Red Show – Retrô Pub, em Santo André (São Paulo), resolveu adotar uma estratégia simples para fazer com que as mulheres se sintam mais seguras no estabelecimento. Aos moldes de uma ideia que surgiu no exterior, eles criaram um drink fictício que serve como código para avisar ao staff que há uma situação de risco acontecendo.

Caso uma mulher esteja se sentindo insegura num encontro, basta que ela vá ao bar e peça uma bebida chamada de “la penha”. Dessa forma, um funcionário irá ajudá-la a deixar o bar em segurança e até mesmo chamar a polícia, caso necessário.

Bem que a ideia podia se multiplicar pelo Brasil, né? De maneira simples, é possível evitar que algum caso de violência aconteça.