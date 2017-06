Cão reprovado na polícia por ser dócil demais vira celebridade

A internet está simplesmente apaixonada por Gavel, um simpático cãozinho de Queensland, na Austrália. Isso porque, de tão dócil, ele foi reprovado no treinamento da polícia local.

O melhor de tudo é que agora o pastor alemão tem outro cargo: recepcionar os visitantes do Palácio do Governo de Queensland. A função consiste basicamente em perambular livremente pelo jardim do local e ganhar muitos afagos. E Gavel é tão amado que até já apareceu ao lado do governador, Paul de Jersey, em entrevistas coletivas.

Hoje em dia ele não é mais um filhote, mas continua dócil como sempre. É tanta fofura que a gente desconfia que o catioro anda com a popularidade mais em alta do que o próprio governador. Impossível não amar!