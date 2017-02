Carnaval 2017: Acidente com carro alegórico deixa 20 vítimas

A primeira noite de desfiles do grupo especial das escolas de samba do Rio de Janeiro foi marcada por um grave acidente. Neste domingo (26), um carro alegórico perdeu o controle e atingiu 20 pessoas, entre foliões e profissionais que estavam trabalhando no momento em que a Paraíso Tuiuti atravessava a Sapucaí.

O carro deixou as pessoas presas na grade que separa a pista e a arquibancada e foi necessário que os bombeiros cortassem o objeto para que elas pudessem se soltar. Quando o veículo tentou uma manobra, acabou atingindo quem estava do outro lado também.

Algumas ambulâncias entraram na avenida e prestaram os primeiros socorros, mas as vítimas que apresentavam estado de saúde mais crítico precisaram ser levadas a hospitais.

Até a manhã desta segunda-feira (27), as informações são de que três pessoas precisaram passar por cirurgias e continuam internadas. As outras vítimas, felizmente, já foram liberadas, como informa a Secretaria Municipal de Saúde.

Em nota, a Paraíso do Tuiuti lamentou o acontecido e afirmou que “prontifica-se a prestar esclarecimentos assim que todas as causas do acidente forem apuradas.” Além disso, eles “oferecerem toda a assistência necessária às vítimas deste irreparável episódio”.