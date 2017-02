Carnaval 2017: Acidentes marcam a segunda noite da Sapucaí

Depois de um carro alegórico da Paraíso Tuiuti ter perdido o controle e machucado 20 pessoas no domingo (26), a segunda noite de desfiles do grupo especial das escolas de samba do Rio de Janeiro também foi marcada por acidentes na Sapucaí, infelizmente.

Na segunda-feira (27), enquanto a Unidos da Tijuca passava pela avenida, parte de uma estrutura de uma das alegorias cedeu e atingiu integrantes da escola.

Os bombeiros precisaram subir no carro para socorrer as vítimas e, de acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, 20 pessoas foram atendidas (12 com traumas e oito com crise de ansiedade). Segundo a Rede Globo, duas estão em estado grave.

Além disso, durante o desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel, uma das integrantes desabou do carro. Ela era um dos destaques da alegoria e o “queijo” em que ela estava entortou e caiu. Felizmente, a componente está bem e declarou que não teve nenhum ferimento na queda.

Por fim, o quinto carro da União da Ilha teve falhas técnicas e também deu trabalho para os carnavalescos. Muito grande, ele ficou preso várias vezes na Sapucaí, deixou espaços grandes na avenida e chegou a bater no estúdio da Globo, mas não machucou ninguém.