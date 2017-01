Casal de lésbicas é hostilizado por funcionária no CCBB do Rio

Uma usuária do Facebook identificada como Éri Éri foi hostilizada, junto da namorada, no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro. Em um post que viralizou na rede social, ela conta o caso em detalhes, e explicita o quanto a lesbofobia é mais palpável no cotidiano do que muita gente pode imaginar.

Ela e a namorada visitaram o centro cultural no penúltimo dia de 2016. “O espaço da criança criado por conta da exposição Mondrian estava vazio, sentamos lá para assistir o vídeo”, ela escreve. Na sala em questão, há um quadro imantado, para que as crianças brinquem com a obra do artista. Depois de ir ao banheiro, Éri viu que havia uma nova mensagem ali: “Fora lésbica!“.

No relato, a moça conta ter descoberto que a frase foi escrita pelo namorado de uma funcionária do local. “Sou hostilizada em vários lugares, mas no CCBB acreditava ser um espaço seguro”, ela desabafa mais adiante. “Todo dia [um] LGBT é morto e algumas pessoas simplesmente se sentem à vontade para nos agredir“.

Leia o relato completo abaixo:

Em resposta ao post da moça, no dia 31 de dezembro o CCBB prometeu apurar o ocorrido assim que as atividades do centro voltassem, nesta segunda (2).

Hoje, publicaram uma nota de repúdio ao episódio, acompanhada de uma foto de toda a equipe ao lado do mesmo quadro imantado. “#CCBB contra homofobia“, constava ali desta vez.