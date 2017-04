Chocolate da Mônica vai voltar ao mercado, diz Maurício de Sousa

Seria um sonho? Uma das guloseimas mais queridas da nossa infância, o chocolate da Turma da Monica, deve voltar ao mercado em breve. Ao menos foi isso o que garantiu o pai da turminha, Maurício de Sousa, em um evento ontem (7) no Rio de Janeiro.

De acordo com Maurício, o chocolate, originalmente lançado em 1993, deve ser relançado por outra empresa que não a Nestlé, então fabricante do produto. Segundo o jornal Meio & Mensagem, Maurício estava acompanhado da filha, Mônica, e quando o produto apareceu no telão, perguntou: “Quem aqui gostava do chocolate da Mônica? Podem ficar felizes porque estamos trabalhando para relança-lo no mercado. A parceria será com outra empresa, mas iremos lançar”.

