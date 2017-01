Coisas que pensamos quando uma viagem longa está prestes a acabar

Se você é apaixonada por viagens e não abre mão de estar sempre com as malas prontas, a hora de voltar para casa pode ser um grande dilema. Apesar da saudade do lar, a sensação de estar viajando é sempre tão boa que o coração chega a ficar apertado quando uma aventura longa está chegando ao fim.

“Eu não aguento mais essas malas”

“Não quero nem pensar em ter que desfazê-las”

“Que saudade da minha cama”

“E do meu chuveiro”

“E de comida de verdade”

“Mas, pensando bem, vou sentir falta de tantas coisas”

“Da ausência de rotina”

“Dos lugares incríveis que conheci”

“Das coisas que aprendi”

“Dos amigos que fiz”

“E até dos perrengues, vai”

“Definitivamente, vou ter que retornar lá um dia”

“Ou começar a planejar uma próxima viagem!”

“Será que dá para voltar no tempo?”