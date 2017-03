Comercial da Coca-Cola traz irmão e irmã brigando pelo mesmo cara

Representatividade importa, sim, e muitas empresas já entenderam o recado. A gigante Coca-Cola é uma delas e, no novo e divertido comercial do refrigerante, resolveu mostrar os vários ângulos da sexualidade humana da forma mais natural possível – do jeitinho que deveria ser.

Leia Mais: 11 artistas brasileiras que (também) estão quebrando todas as regras de gênero

No vídeo, intitulado “Pool Boy”, a companhia (aliada LGBT) faz uma paródia das propagandas sexistas dos anos 1990 – nas quais pedreiros seduziam executivas – e coloca um irmão e uma irmã para “brigarem” pelo coração do limpador de piscina. Quem ganha o amor do “crush”? Em um final épico, a mãe deles!

Assista ao vídeo:

O comercial é um dos quatro vídeos da campanha “Taste the Feeling”, criada para, por meio de pequenas histórias livres de diálogos, conversar com TODOS os clientes do produto.

E essa não é a primeira vez que a Coca-Cola mostra estar preocupada com a diversidade nas propagandas dela.

Em “America the Beautiful”, a empresa trouxe um casting multicultural de norte-americanos cantando em diversas línguas para mostrar que as diferenças fazem do país único. Exibido originalmente no intervalo do Super Bowl, em 2014, foi apresentado novamente no evento deste ano após a política anti-imigração de Donald Trump.