Comissária de bordo salva vítima de tráfico humano em voo

Nos Estados Unidos, a comissária de bordo Shelia Fedrick conseguiu salvar uma adolescente que estava sendo vítima de tráfico humano em um voo da Alaska Airlines. A garota, de 15 anos, viajava com um homem e conseguiu pedir socorro através de um bilhete deixado no banheiro do avião.

“Dentro de mim eu sabia que algo estava errado”, contou Shelia ao jornal da CBS. O homem estava bem vestido, enquanto a garota usava roupas desgrenhadas e ele ficou na defensiva quando a comissária tentou falar com a menina.

Pressentindo o clima estranho, Shelia conseguiu fazer com que a garota fosse até o banheiro, onde ela havia deixado um bilhete perguntando se estava tudo bem. A adolescente então lhe respondeu que precisava de ajuda. No mesmo momento, Shelia pediu ao piloto que acionasse a polícia.

A CBS informou que a garota conseguiu ser resgatada, mas não há detalhes sobre o que houve com o traficante. Segundo a NBC, só nos EUA, 2 mil pessoas ligadas ao tráfico humano foram presas em 2016.

“Se você vê algo de errado, informe alguém”, aconselha Shelia a respeito de casos como esse.