Como aderir à paralisação das mulheres mesmo sem fazer greve

No dia 08 de março de 2017, Dia Internacional da Mulher, o país vai parar pela luta dos direitos femininos. O movimento 8M é articulado por mulheres de todas as cidades brasileiras, juntamente com a organização mundial, que visa chamar atenção para a importância da força de trabalho delas. Em vez de receber flores, chocolates e palavras vazias, a paralisação é um manifesto feminino e feminista pela igualdade de direitos entre os gêneros.

A convocação de greve geral é contra a violência e reforma da previdência. É pelas professoras, mães, artistas e profissionais que enfrentam a desigualdade, são obrigadas a viverem na cultura do estupro e veem sua mão-de-obra ser desvalorizada pelo simples fato de ser mulher. Se você não puder participar da marcha na sua cidade, existem outras formas legais de aproveitar o dia (o mês e o ano também) para nos dar voz:

1. Vista uma peça lilás, roxa ou violeta

A cor é o símbolo do movimento no país e você pode usar qualquer item do seu vestuário na cor. Dessa forma, outras mulheres no seu ambiente de trabalho ou escolar saberão que estamos todas juntas.

2. Ou coloque uma bandeira na sua janela/sacada/varanda

Especialmente se estiver próxima aos centros onde ocorrerão as manifestações.

3. Pare de trabalhar por uma pequena jornada

Se não puder aderir à greve, escolha um momento para interromper as atividades remuneradas. O evento terá a chamada “Hora M”, que é um horário específico para que todas aquelas que não puderem comparecer, parem seus trabalhos naquele período. Algumas cidades adotarão o período de 12:30h a 13:30h (horário de Brasília) para tal, mas vale ficar de olho nos eventos onde você mora.

4. Converse com outras mulheres sobre as dificuldades enfrentadas por vocês

A pausa pode ser uma ótima oportunidade para discutir e encontrar soluções no ambiente de trabalho ou até mesmo em casa para as situações opressoras do dia a dia. E vocês criam uma corrente de mulheres que ajudam umas as outras!

5. Junte-se ao protesto

Ainda que você não possa participar da paralisação integralmente, dá tempo de você sair do trabalho ou da faculdade/aula e encontrar com a manifestação. Combine com algumas amigas!

6. Não realize nenhuma tarefa doméstica no dia

Para as mulheres que precisam fazer o trabalho do lar, uma alternativa é apenas não fazê-lo. Vamos mostrar que, sem nós, o mundo para!

7. Coloque pôsteres e cartazes onde puder

No seu escritório, quarto, varanda, janelas e no hall do prédio: o que vale é mostrar que nossas vidas importam, sim, todos os dias. No site oficial da 8M Brasil, você encontra todos disponíveis para download.

8. Consuma de outras mulheres

Pesquisas apontam que as mulheres são o principal público consumidor do mundo, então, podemos nos apoiar procurando marcas que sejam comandadas por elas. Assim, você apoia o consumo consciente e, de quebra, sua local gang.