Como colocar o filtro de arco-íris LGBT na foto do Facebook

Junho, em todo o mundo, é conhecido como o mês do “Orgulho LGBT” desde que, em 1969, aconteceram as revolucionárias revoltas de Stonewall, nos Estados Unidos. É nesta época também que, na Avenida Paulista, em São Paulo, acontece a Parada do Orgulho LGBT, um dos maiores eventos do gênero no mundo.

Nos últimos anos, durante o período, para demonstrar solidariedade para com a comunidade, diversas pessoas começaram a acrescentar nas fotos de perfil do Facebook um singelo arco-íris. A bandeira, criada nos anos 1970 pelo artista norte-americano Gilbert Baker, é um dos símbolos da luta LGBT.

Usá-la no avatar do Face, por menor que possa parecer, é uma excelente forma de trazer visibilidade para uma população que ainda precisa conquistar diversos direitos. E, ó, é muito fácil.

Use o filtro oficial

O jeito mais fácil. Em 2017, o próprio Facebook disponibilizou um avatar temporário de arco-íris: é só acessar o link facebook.com/celebratepride . A rede social usa a sua atual foto de perfil como base, mas é possível escolher outras na sua biblioteca também. E você pode até redimensionar a imagem e escolher por quanto tempo ela ficará disponível para as pessoas que seguem você.

Procure outros filtros

Não curtiu o filtro oficial? Sem problemas! No mesmo link [facebook.com/profilepicframes ], é possível encontrar diversas opções, como as que celebram as pessoas trans e travestis, bissexuais ou até mesmo outras sugestões do arco-íris.