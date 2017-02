Conheça a primeira youtuber com síndrome de Down do Brasil

Aos 22 anos, a baiana Cacai Bauer já é uma youtuber de sucesso. Ela começou a produzir vídeos há um ano e hoje seu canal conta com mais de 4 milhões de views e cerca de 185 mil inscritos. Seguindo uma linha bem popular entre as vlogers, a garota faz paródias, revela detalhes sobre sua rotina, dá conselhos de vida e dicas de DIY.

A irreverência e simpatia já seriam o bastante para fazer sucesso, mas Cacai também vem colecionando fãs por outro motivo: a representatividade. Ela é a primeira youtuber com síndrome de Down do Brasil e não vê problema nenhum em falar sobre sua condição.

Para produzir o canal, Cacai conta com a ajuda dos pais e dos irmãos. Além disso, a família também aparece nos vídeos de vez em quando. A brincadeira começou de maneira bem despretensiosa, mas o sucesso foi crescendo e hoje o canal conta com vídeos cada vez mais bem bolados.

Através do vlog, ela faz questão de mostrar que é uma garota como qualquer outra, mas também se dedica a falar sobre a realidade de quem precisa conviver com a deficiência. Tudo isso de maneira leve e muito descontraída. Simplesmente maravilhosa!