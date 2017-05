Conheça a professora de pole dance que vem quebrando estereótipos

@artistaactivewear is killin' me softly with this outfit (10% discount code: ABARM10). @ryanpfluger begind the lens for @refinery29 #RozTheDiva #DangerousCurves #RozMaysEnterprises #PlusSizePole #BlackGirlsPole #BodyandPole #PlusSizeFitness #PoleLikeADamnDiva #PlusSizeHealth #PlusSizeAthlete #BodyPositiveAthletes #MyCurvesCan #IncrediPole

A post shared by Roz The Diva (@rozthediva) on May 14, 2016 at 11:38pm PDT